Кундуз, Афганистан, 23 ноября, 2018, 21:18 — ИА Регнум. 22 ноября официальные представители 209-го корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что в провинции Кундуз (столица провинции — г. Кундуз) в результате операции, проведенной Специальными силами Афганистана, было ликвидировано по меньшей мере 13 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Солдаты армии Афганистана

По сообщению афганского новостного издания Khaama Press, операция по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Дашт-и-Арчи провинции Кундуз.

Согласно вышеупомянутому заявлению, операция Специальных сил была проведена при активной поддержке с воздуха.

По словам официальных представители 209-го корпуса Национальной армии Афганистана, в результате боев семь талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получили ранения.

Генерал армии Афганистана Мохаммад Али заявил, что целью проведения этой операции было уничтожение укрытий движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Кундуз.