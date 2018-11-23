Сеул, 23 ноября, 2018, 19:45 — ИА Регнум. Одно из подразделений крупнейшего южнокорейского конгломерата, Hyundai Rotem, задерживает поставку партии основных боевых танков в вооружённые силы Республики Корея. Об этом сообщает южнокорейское информационное Yonhap со ссылкой на заявление DAPA — национального агентства по приемке вооружений.

Simta Танк К2 Hyundai Rotem

Впрочем, DAPA не намерена разрывать контракт с подрядчиком и согласилась перенести сроки. Танки должны были поставляться в войска поэтапно — с 30 декабря 2016-го по 30 ноября 2019-го. Теперь сроки изменены на 30 июня 2018 — 31 декабря 2021 года. Причиной задержки стали неудачные испытания новой двигательной установки танка. Было решено оснастить первые партии немецкими агрегатами.

Hyundai Rotem строит более 100 танков модели К2. Именно они должны стать основой танковых войск Южной Кореи. В будущем планируются дополнительные поставки танков.