Москва, 23 ноября, 2018, 15:57 — ИА Регнум. Дальнейшая девальвация рубля ограничена улучшившимся за осенние месяцы положением госбюджета и резервов Минфина, но его укрепление едва ли возможно в условиях падающей нефти. Рубль продолжает торговаться в «боковике», ограниченном линией поддержки 66,20, и линией сопротивления — 65,45 рублей за доллар. В паре с евро рубль в последнюю неделю торгуется в более широком диапазоне 77−74,50, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Говоря о нефти, у всех — в том числе у ЦБ и даже у главы Счётной палаты РФ Алексея Кудрина, свои прогнозы. Кудрин 22 ноября отметился на рынке своим мнением о том, что нынешнее падение, скорее всего, носит временный характер. Динамику цен на нефть сейчас трудно оценивать с точки зрения таких фундаментальных факторов как спрос и предложение, поскольку пока неясен статус североамериканских сланцевиков — как они выживают при нефти по $55, что ниже порога рентабельности большинства из них. По сравнению с 2014-м годом их положение значительно ухудшилось, поскольку теперь они закредитованы под завязку», — пояснил эксперт.

Российский рубль, очевидно, нашел внутри этого канала некое подобие стабилизации и успокоения, но неясно надолго ли. Безусловно, нефть останется ключевым фактором, определяющим курсовые движения рубля в ближайшем будущем, однако нельзя скидывать со счетов и такой фактор, как повсеместные ожидания стремительного ускорения инфляции ввиду повышение акцизов, тарифов ЖКХ и НДС в начале 2019 года. Сами по себе инфляционное ожидания — весьма мощный фактор изменения конъюнктуры той или иной валюты, и рубль здесь — не исключение. То есть, даже соглашаясь с прогнозом Алексея Кудрина, приходится констатировать факт, что над рублём довлеет фискальная политика правительства.

«26 ноября на фоне публикации данных по ВВП РФ за ноябрь, рубль может ждать негативный сюрприз, что спровоцирует его откат к верхней границе торгового коридора — 66,20 рублей за доллар. Впрочем, ввиду вышеуказанных причин не стоит ждать его продолжительного нахождения на этом уровне», — полагает Рожанковский.

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