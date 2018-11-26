Ростов-на-Дону, 26 ноября, 2018, 09:00 — ИА Регнум. В Ростовской области в рамках областных форумов «Молодая волна» и «Ростов» на регулярной основе проводятся мероприятия, направленные на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе комитета по молодёжной политике Ростовской области, форум «Молодая волна» ежегодно собирает более тысячи молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет со всего Донского региона.

Фото предоставлено комитетом по молодежной политике Ростовской области . Участники форума Молодая волна 2018

Фото предоставлено комитетом по молодежной политике Ростовской области . Зарядка с участниками форума «Ростов-2018»

На форуме ребята встречаются с известными спортсменами, выполняют нормативы ГТО, соревнуются в различных видах спорта: футбол, баскетбол, волейбол. В 2019 году форум пройдёт в новом статусе — окружного с отдельным региональным заездом.

Форум «Ростов» ежегодно объединяет более тысячи участников в возрасте от 18 до 30 лет из субъектов Южного федерального округа. Также в рамках форума реализуется федеральная площадка «Молодые аграрии», которая собирает свыше 500 участников со всей страны, чьи профессиональные интересы связаны с развитием агропромышленного комплекса. В рамках федеральной площадки проходит конкурс социальных проектов на получение гранта Федерального агентства по делам молодёжи.

Фото предоставлено комитетом по молодежной политике Ростовской области . Соревнования по волейболу участников форума Молодая волна 2018

В 2018 году форум прошёл девятый раз в статусе регионального, в четвёртый раз — в статусе окружного и третий раз имел федеральную смену.