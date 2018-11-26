Ростов-на-Дону, 26 ноября, 2018, 10:00 — ИА Регнум. Ростовская область — один из 36 регионов России, который принимал активное участие в приоритетном федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги» в период 2017—2018 годов. За это время было отремонтировано 188 объектов региональной и муниципальной собственности общей протяженностью более 300 км. Как сообщает ИА REGNUM, в 2019 году национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет реализован в трех городских агломерациях Ростовской области.

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В частности, мероприятия нацпроекта будут выполняться на территориях трёх городских агломераций: Ростовской, Таганрогской, Шахтинской, которые включают в себя 21 муниципальное образование. На реализацию мероприятий планируется направить 3,3 млрд рублей.

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«В 2018 году на реализацию проекта было направлено 1,6 млрд рублей. За счёт этого отремонтировано 85 дорожных объектов общей протяжённостью 146 км. В результате доля дорог в нормативном состоянии выросла в Ростовской агломерации с 56% до 65%. В 2019 году планируем направить в рамках проекта «Безопасные и качественные автодороги» 3,3 млрд рублей», — заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев на форуме «Транспорт России».

Стоит отметить, что с 2019 года масштабы проекта расширяются — срок реализации программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» продлён до 2024 года включительно. Одна из главных целей нацпроекта — доведение в городских агломерациях доли автодорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85%. В числе приоритетных задач — обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения, устранение перегрузок на дорожной сети, синхронизация развития всех видов транспорта и транспортной инфраструктуры.

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В соответствии с майским указом президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» на Дону в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 2024 года разработана программа комплексного развития объединённой дорожной сети Ростовской области. В документе сформирован перечень региональных и муниципальных автодорог, которые необходимо привести в нормативное состояние с 2019 по 2024 годы.

Ожидается, что на реализацию нацпроекта в Ростовской области только из федерального бюджета планируется направлять около 2 млрд рублей ежегодно.