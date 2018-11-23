Москва, 23 ноября, 2018, 15:43 — ИА Регнум. С сегодняшнего дня, с 23 ноября, открыта аккредитация журналистов на участие в большой пресс-конференции Владимира Путина по итогам 2018 года, сообщается на сайте Кремля.

Цитата из к/ф «Сладкая жизнь». реж. Федерико Феллини. 1959. Италия, Франция Журналисты

Приём заявок на участие в итоговой пресс-конференции главы государства начинается с 23 ноября и продлится до 7 декабря. Отмечается, аккредитация журналистов осуществляется только на сайте Кремля.

Форма регистрации может быть заполнена на русском или английском языках. Позже по электронной почте журналисты будут осведомлены о порядке прохода и работы на пресс-конференции президента РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина состоится 20 декабря 2018 года в 12:00 по мск. В связи с этим Госдума РФ перенесет заключительное пленарное заседание осенней сессии с 20 декабря на 19 декабря.

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