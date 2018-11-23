Киев, 23 ноября, 2018, 15:42 — ИА Регнум. В ходе выступления в Киеве лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что в первые недели после инаугурации нового президента страны цена на газ для населения Украины будет снижена вдвое. Об этом сообщает 23 ноября пресс-служба политического объединения.

Иван Шилов ИА REGNUM Юлия Тимошенко

«Я знаю каждую цифру всех бухгалтерских отчетов НАК «Нафтогаза» и «Укргаздобыча», — цитирует пресс-служба слова Тимошенко.

По словам политика, себестоимость украинского газа составляет сегодня 2094 гривен, в то время как украинские власти продают его населению за 8500 гривен за 1000 кубометров.

«Это 400% рентабельности. Покажите мне, где ещё в мире есть хоть один бизнес, отрасль, где бы так издевались над народом», — заявила лидер партии «Батькивщина».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что Киев продолжает обсуждение вопроса повышения цен на газ на Украине с Международным валютным фондом (МВФ).

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