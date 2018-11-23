Москва, 23 ноября, 2018, 15:30 — ИА Регнум. Место проведения большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая состоится 20 декабря, пока неизвестно. Об этом сообщает 23 ноября пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пресс-конференция Владимира Путина

«20 декабря 2018 года в 12:00 мск состоится ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что департамент аккредитации управления пресс-службы и информации президента РФ начал приём заявок журналистов на участие в мероприятии.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября на расширенном заседании президиума Госсовета РФ в Крыму президент России Владимир Путин заявил, что результаты выполнения национальных проектов граждане России должны ощутить на себе.

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