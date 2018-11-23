Москва, 23 ноября, 2018, 15:26 — ИА Регнум. В России старт отопительного сезона прошёл в штатном режиме, без аварий или введения режима ЧС. Отопительный сезон 2018—2019 гг. стартовал 19 августа на Ямале и, по данным на 22 ноября, идёт на территории всех субъектов РФ, заявил глава Минстроя России Владимир Якушев, сообщается на сайте министерства.

Josh Wedin Тепло или холодно

По его словам, в целом по стране жилищный фонд, котельные, тепловые, водопроводные, электрические сети подготовлены на 100%. Паспорта готовности получили 79,4% муниципальных образований. Самая высокая доля выданных паспортов — в Северо-Кавказском ФО (96,8%), самая низкая — в Дальневосточном ФО (55,2%).

В 2018 году при подготовке в проведению отопительного сезона был проведен эксперимент, в котором участвовали 46 регионов России. Так, в этих регионах в комиссии по подготовке к зиме были привлечены органы государственного жилищного надзора.

«Это обеспечило эффективный контроль готовности не только котельных и сетей, но и жилищного фонда. В 2019 году к этой работе подключатся жилищные инспекции всех субъектов РФ», — подчеркнул Якушев.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября глава Минстроя Владимир Якушев призвал глав субъектов РФ обеспечить 100%-ный запас топлива в каждом муниципальном образовании и своевременно предупреждать возможные внештатные ситуации на объектах ЖКХ.

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