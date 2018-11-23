Приморск, Ленинградская область, 23 ноября, 2018, 15:17 — ИА Регнум. Специалисты компании «Транснефть» отгрузили миллиардную тонну жидких углеводородов — нефти и дизельного топлива. За 17 лет работы в порту обработано почти 12,5 тыс. танкеров, сообщает 23 ноября пресс-служба предприятия.

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Порт расположен на берегу пролива Бьёркезунд Финского залива в Ленинградской области. Мощности предприятия расположены на территории 214 га. Этот объект является конечной точкой магистральных нефтепроводов БТС I и нефтепродуктопроводов проекта «Север».

"Юбилейная, миллиардная, тонна нефти отгружена 23 ноября 2018 года на танкер «Мастера», следующий в порт Порво (Финляндия)», — сообщили в пресс-службе.

Сегодня порт принимает для погрузки нефти танкеры типа Aframax дедвейтом до 120 тыс. тонн и типа Suezmax — до 150 тыс. тонн. Погрузка нефтепродуктов проводится на танкеры классов Seawaymax, Panamax, Aframax с дедвейтом от 22 000 до 100 000 тонн. Терминал в Приморске является крупнейшим по перевалке нефти и нефтепродуктов среди портов Северо-Запада России.