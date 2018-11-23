Ярославль, 23 ноября, 2018, 15:16 — ИА Регнум. Московский блогер Илья Варламов поддержал ярославцев, возмущенных «пришвартовавшимся» на набережной рестораном-замком. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ресторан-дебаркадер

Илья Варламов отмечает, что Москва избавляется от таких объектов, но один из них неожиданно «всплыл» в Ярославле.

«Можете вы себе представить, чтобы нелепый пёстрый дворец из провинциального парка аттракционов появился на Красной площади? Нет, конечно. А вот на реке взгромоздить уродца — обычное дело», — пишет Варламов.

Он отмечает, что раньше архитектуре дебаркадеров уделялось много внимания. Ими занимались лучшие архитекторы, и сегодня многие такие строения являются памятниками истории, но уже в 90-е и нулевые бизнесмены лепили на реках всё что душе угодно.

«К счастью, Москва несколько лет назад решила очиститься от этого ужаса. Дебаркадеры снесли, а некоторые просто куда-то исчезли. Москвичи вздохнули с облегчением, Москва-река стала чище. Но беда пришла, откуда не ждали… Московское … всплыло в Ярославле! Это очень смешно и грустно одновременно. Кому вообще в голову пришло это нелепое пёстрое сооружение поставить в самом сердце шикарного города? Просто плюнули в душу», — резюмирует столичный блогер.

Напомним, 22 ноября в центре Ярославля к набережной причалил ресторан-«замок», который прибыл, по информации ИА REGNUM, из Москвы. 22 ноября дебаркадер был установлен на Волге в центре Ярославля. Внешний вид ресторана вызвал возмущение ярославцев и вопросы — допустимо ли появление такого объекта в зоне ЮНЕСКО.

«Теперь ярославцы будут любоваться не видами Волги, а архитектурным убожеством. И самое грустное, что это, видимо, только начало. Скоро набережную облепят другими постройками. Похоже, коммерсанты нашли подход к новому мэру города… Интересно, сколько надо было занести чиновникам, чтобы они разрешили надругаться над городом?» — таким вопросом задается Варламов.

Главный архитектор Ярославской области пообещал на следующей неделе выяснить, на каком основании объект появился в речной акватории.