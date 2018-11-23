Ялта, Крым, 23 ноября, 2018, 15:15 — ИА Регнум. Результаты по выполнению национальных проектов граждане России должны ощутить на себе, заявил президент России Владимир Путин 23 ноября на расширенном заседании президиума Госсовета РФ в Крыму.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Планы

По словам российского лидера, правительство РФ и главы регионов должны добиваться конкретных результатов по выполнению национальных проектов. Владимир Путин подчеркнул, что смысл указов и нацпроектов заключается в том, что граждане РФ ощутят «конкретные результаты» этой деятельности.

По словам главы государства, чтобы люди стали жить лучше, важно добиться прорыва по таким важнейшим направлениям, как здравоохранение, образование, инфраструктура.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября стало известно, что президент РФ Владимир Путин проведёт расширенное заседание президиума Госсовета России в Ялте. Отмечается, что заседание будет проходить в новом формате — глава государства проведет неформальный диалог с главами регионов России.

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