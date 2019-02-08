Курган, 23 ноября, 2018, 15:11 — ИА Регнум. В отношении должностного лица АО «Аэропорт Курган» возбуждено уголовное дело за незаконную рубку зелёных насаждений в особо крупном размере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области.

Цитата из х/ф «Седьмая печать». Реж. Ингмар Бергман. 1957. Швеция Подпиленное дерево

Подробности дела полицейские не раскрывают. Однако в интернет-газете Znak.com появилась информация, что подозреваемым по делу проходит исполнительный директор АО «Аэропорт Курган» Дмитрий Коваленко.

Руководитель воздушной гавани не отрицает возбуждения против него уголовного дела, но призывает к логике.

«Видимо, кто-то реально полагает, что на территории аэродрома должны расти деревья», — заявил Дмитрий Коваленко.

Отметим, что в конце октября 2018 года глава региона Вадим Шумков провёл переговоры с Владимиром Спиридоновым — директором ООО «Аэрофьюэлз групп», которому принадлежит АО «Аэропорт Курган». На встрече присутствовал и Дмитрий Коваленко. Об этом сообщала пресс-служба аэропорта. Предметно обсуждались возможности привлечения новых авиаперевозчиков в Курган и открытия дополнительных рейсов.