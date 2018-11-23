Ялта, Крым, 23 ноября, 2018, 15:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поблагодарил руководителя Сбербанка Германа Грефа за создание красивого гостиничного комплекса «Мрия» на полуострове.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Сбербанк

«Хороший объект, очень красивый. Поздравляю Сбербанк с хорошей работой. Скоро ещё виноградник здесь будет… Будет полностью укомплектованная гостиница», — отметил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября глава государства проводит в Ялте заседание Государственного совета по вопросам исполнения указа о национальных целях и стратегических задачах развития страны.