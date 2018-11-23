ВСУ получили 23,5 тыс. польских мин — разведка ДНР
Донецк, 23 ноября, 2018, 15:01 — ИА Регнум. Украинская компания «Укринмаш» получила из Польши 23,5 тыс. мин для лёгких 60-мм миномётов LM-60D, заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин 23 ноября во время брифинга.
«По данным, полученным из генерального штаба Украины, 15 ноября польской компанией «Наттан СП. З.О.О.» направлено в адрес украинской государственной фирмы «Укринмаш» 23,5 тыс. мин М73 для 60-мм минометов LM-60D», — рассказал Басурин.
Представитель ДНР отметил, что в 2017 году Украина получила 50 таких миномётов.
Напомним, ранее Украина закупила шесть ударных беспилотников турецкого производства, а также 200 управляемых ракет к ним за $69 млн.
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Украинские СМИ утверждают, якобы контракт с турками не содержит никаких требований касательно использования беспилотников, и предвкушают новые обстрелы Донбасса, на этот раз с воздуха.