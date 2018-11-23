Донецк, 23 ноября, 2018, 15:01 — ИА Регнум. Украинская компания «Укринмаш» получила из Польши 23,5 тыс. мин для лёгких 60-мм миномётов LM-60D, заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин 23 ноября во время брифинга.

Дэвид Бомберг. Работа саперов (фрагмент). 1919

«По данным, полученным из генерального штаба Украины, 15 ноября польской компанией «Наттан СП. З.О.О.» направлено в адрес украинской государственной фирмы «Укринмаш» 23,5 тыс. мин М73 для 60-мм минометов LM-60D», — рассказал Басурин.

Представитель ДНР отметил, что в 2017 году Украина получила 50 таких миномётов.

Напомним, ранее Украина закупила шесть ударных беспилотников турецкого производства, а также 200 управляемых ракет к ним за $69 млн.

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Украинские СМИ утверждают, якобы контракт с турками не содержит никаких требований касательно использования беспилотников, и предвкушают новые обстрелы Донбасса, на этот раз с воздуха.