Астана, 23 ноября, 2018, 14:55 — ИА Регнум. Из-за нехватки воды на берегу реки Жайык в Западно-Казахстанской области засохло 3 тыс. га леса, заявил заместитель министра сельского хозяйства Казахстана Ерлан Нысанбаев на парламентских слушаниях по вопросам «зеленой экономики», сообщает 23 ноября агентство «КазТАГ».

(сс) Free-Photos Засохший лес

Чиновник считает, что для исправления ситуации на проблемной территории необходимо создать заповедник. Министерство также планирует приступить к работам по восстановлению леса на берегу реки Жайык.

Нысанбаев добавил, что специалисты в России не признают проблему засухи леса. Заместитель министра подчеркнул, что Казахстан должен доказать наличие проблемы и вести восстановление леса совместно.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Казахстана планируют реконструировать ТЭЦ-2 в Алма-Ате и установить на электростанции газовое оборудование. Данная мера, считают специалисты, позволит сократить до 0% выброс твердых частиц и кислот в атмосферу.