Бербанк, США, 23 ноября, 2018, 15:01 — ИА Регнум. Компания Walt Disney опубликовала первый тизер-трейлер ремейка мультфильма «Король Лев» на своем YouTube-канале. Ролик вышел в «Тренды» видеохостинга и стал одним из самых обсуждаемых событий в Twitter. Большинство зрителей с нетерпением ждут входа фильма, однако есть и те, кто не оценил идею ремейка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из тизер-трейлера «Король Лев» Львенок

Многие пользователи признаются, что испытали чувство ностальгии, так как «Король Лев» был их любимым мультфильмом детства. При этом юзеры вспоминают, как сильно их растрогала картина, и опасаются того, что фильм разбудит еще больше эмоций.

«Давно не ждал премьеры. Но Симба и Муфаса — это ван лав с детства. Режим ждуна активирован», — пишет Rassell Khan.

«Знают, как тронуть нежные душевные струны», — пишет Kateri.

Впрочем, не все пользователи с таким воодушевлением отреагировали на выход трейлера. Немало и тех, кто не понимает, зачем переснимать культовый мультфильм, к тому же полностью его повторяя.

https://twitter.com/pink_tribble/status/1065867968452673536

«Похоже, у людей совсем идеи кончились, давайте еще «Форрест Гамп» переснимите в мульт-версию, кадр в кадр», — пишет Arsanta.

https://twitter.com/YouDeserve_More/status/1065903524872105984

Ранее известный дизайнер BossLogic провел параллель между третьей частью «Мстителей» и популярной анимационной лентой. Он опубликовал кадр из фильма «Мстители: война бесконечности», который представил в качестве отсылки к будущему ремейку «Короля Льва». Кадр демонстрирует сцену, в которой Танос скидывает Гамору со скалы на Вормире. «И вот теперь ты король. Но какой ценой?» — написал дизайнер.