Элиста, 23 ноября, 2018, 14:30 — ИА Регнум. 12 районным больницам на территории Республики Калмыкия могут ограничить подачу электроэнергии. Как сообщила пресс-служба АО «Калмэнергосбыт» (входит в ГК «Россети»), письмо об имеющейся задолженности у этих районных больниц направлено в адрес республиканского минздрава.

Вадим Кондратьев Рубильник

Речь идет о долге в общей сложности в 2,5 млн рублей, в числе должников — БУ РК «Целинная РБ», БУ РК «Приютненская РБ», БУ РК «Ики-Бурульская РБ», БУ РК «Яшкульская РБ», БУ РК «Сарпинская РБ», БУ РК «Малодербетовская РБ», БУ РК «Октябрьская РБ», БУ РК «Кетченеровская РБ», БУ РК «Юстинская РБ», БУ РК «Городовиковская РБ», БУ РК «Яшалтинская РБ», БУ РК «Лаганская РБ».

По информации компании, региональному минздраву неоднократно предоставлялась отсрочка по уплате долга, но сейчас «в связи со сложным финансовым положением, вызванным неплатежами потребителей, у АО «Калмэнергосбыт» возникли затруднения с выполнением своих платежных обязательств перед поставщиками электроэнергии, что создает реальную угрозу для энергобезопасности всего региона».

В связи со сложившейся ситуацией компания предупредила власти республики о необходимости погасить долг до 30 ноября 2018 года, в противном случае намерены начать «процедуру по приостановке подачи электроэнергии на объекты медицинских учреждений-должников. При этом вся ответственность за их нормальное функционирование ляжет на руководство этих учреждений».

С начала года энергетиками республики было в общей сложности с должников было взыскано 43,6 млн рублей, из этой суммы менее миллиона приходится на бытовых потребителей, остальное — на организации.