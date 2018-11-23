Ялта, Крым, 23 ноября, 2018, 14:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проводит встречи с представителем Украины в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктором Медведчуком. Об этом 23 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Виктором Медведчуком (справа)

По словам официального представителя Кремля, детали контактов Путина и Медведчука остаются неизвестными.

«Такие встречи имеют место, контакты Путина с Медведчуком действительно имеют место», — подчеркнул Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, именно благодаря усилиям Медведчука происходили обмены пленными Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) с украинской стороной.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Киев пытался использовать разные каналы коммуникации для решения проблемы обмена пленными, но самым эффективным переговорщиком в этом вопросе оказался Виктор Медведчук.

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