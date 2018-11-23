Нальчик, 23 ноября, 2018, 14:24 — ИА Регнум. Почти 10 тысяч претендентов подали заявки на кадровый конкурс «Новая высота 2018» в Кабардино-Балкарии. Среди участников не только местные жители, но и кандидаты из 30 российских регионов — восьми федеральных округов.

Chris Jones Лестница в небо

При этом разнообразна не только география конкурса, но и возраст участников. Так, самому взрослому кандидату — 68 лет, а самому молодому — 22 года. Согласно статистике, около 23% заявок поступило от работников сферы услуг. Еще 16% — сотрудники сферы образования, 11,5% — государственные служащие.

Первый этап конкурса уже завершен, вторым этапом — с 27 ноября по 9 декабря — станет прохождение дистанционного тестирования и проверка эссе. Победители этого тура будут участвовать в финале, который состоится с 19 декабря по 22 декабря.

Конкурс направлен на формирование резерва кадров из числа талантливых управленцев, которые дадут новый импульс развитию региона. Такое мнение высказал врио главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Победители смогут занять не менее 100 вакантных мест, которые имеются в органах власти.

Читайте также: Новому кабмину — новые министры: кадровые перемены в Кабардино-Балкарии

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане на подобный конкурс кадрового резерва «Мой Дагестан» подали заявки более 11,5 тыс. человек из 85 регионов России. По итогам дистанционных тестов в финальный этап конкурса прошли 226 человек. Победителями конкурса стали 54 участника из шести субъектов страны.