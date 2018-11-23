Ярославль, 23 ноября, 2018, 14:22 — ИА Регнум. 23 ноября на пост мэра Ярославля заявились еще четверо кандидатов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете Ярославля.

Мэр Ярославля

Документы принесли депутат муниципалитета и директор ООО «Велокафе» Юлия Миронова, замначальника Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны Владлен Кислов, гендиректор ООО «Спецпроектстрой» Владислав Крайнов и безработный Сергей Балабаев, в прошлом — депутат областной думы и муниципалитета Ярославля.

Ранее документы принесли и.о. мэра Ярославля Владимир Волков, журналисты Александр Симон и Данила Бедяев, а также представитель «Справедливой России» Александр Бокарев.

Муниципалитет Ярославля изберет мэра города 5 декабря.