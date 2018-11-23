Киев, 23 ноября, 2018, 14:24 — ИА Регнум. В Порт Южный прибыло судно с 80 тыс. тонн импортного антрацита на борту, заявили 23 ноября в пресс-службе энергетической компании «ДТЭК», сказано на официальном сайте организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

В «ДТЭК» отметили, что Криворожская ТЭС — одна из трёх станций на Украине, которая работает на антраците.

«Такой уголь не добывается на контролируемой территории Украины, поэтому мы приняли решение закупить необходимый объем угля в Роттердаме», — заявил директор по генерации электроэнергии «ДТЭК» Сергей Куриленко.

Привезённый антрацит позволит отапливать дома 13,5 тыс. жителей населённого пункта Зеленодольск.

Напомним, после начала гражданской войны на Украине важнейшие угледобывающие предприятия остались на территории ДНР и ЛНР. Украина столкнулась с нехваткой определённых марок угля, которые теперь ей приходится закупать за рубежом по так называемому тарифу «Роттердам+». Название тарифа означает цену угля на бирже в Роттердаме, а «плюс» — стоимость доставки топлива на Украину.

Многие эксперты называют данный тариф мошенническим, поскольку на деле Украина не возит уголь из Голландии, а зачастую получает его через посредников с территорий ДНР и ЛНР, но платит за топливо баснословные деньги.

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