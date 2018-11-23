Самара, 23 ноября, 2018, 14:19 — ИА Регнум. В результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирской маршрутки в Самарской области погиб один человек, еще трое получили ранения, сообщает пресс-служба регионального главного управления МВД РФ.

Цитата из х/ф «Молчание доктора Ивенса». Реж. Будимир Метальников. 1973. СССР Погибший в автокатастрофе

По данным ведомства, ДТП произошло днем 23 ноября на 30 км трассы Самара — Волгоград в Волжской районе области. Водитель маршрутки «Некст» не справился с управлением и съехал кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства.

В момент происшествия в салоне находились 13 пассажиров, один из них скончался в карете скорой помощи, еще трое были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются, на месте ДТП работают сотрудники полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября на трассе в Самарской области произошло ДТП с участием автобуса с 15 детьми и грузовиком Isuzu.

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