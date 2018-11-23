Москва, 23 ноября, 2018, 14:00 — ИА Регнум. В Кремле не владеют информацией о том, кто и каким веществом был отравлен в британском Солсбери. Об этом 23 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сандро Боттичелли. Клевета (фрагмент). 1495

По словам официального представителя Кремля, заявления лондонской полиции о том, что ядом, якобы примененным в Солсбери можно было отравить еще тысячи людей, невозможно проверить.

«Мы не знаем какое вещество применялось, его количество, кто был отравлен, что с ними произошло и куда они подевались», — подчеркнул Песков.

Также пресс-секретарь российского лидера назвал опасным фактом возможное применение отравляющих веществ на территории ЕС и напомнил, что Россия неоднократно предлагала помощь в расследовании Великобритании, однако Лондон отказал в доступе к материалам дела.

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