Берлин, 23 ноября, 2018, 13:54 — ИА Регнум. Жители Германии более подвержены психическим расстройствам, чем представители других стран Европейского союза (ЕС). Таковы результаты исследования, опубликованного 22 ноября Европейской комиссией и Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), передает канал N-TV.

Эдвард Мунк. Меланхолия. 1894-1896

Согласно исследованию, в 2016 году доля населения Германии, страдающего подобными расстройствами, составила 18%. Это выше, чем в среднем по ЕС (17,3%).

Расходы на лечение и ущерб, понесенный экономикой из-за болезни работников, в Германии составили 4,8% от ВВП 2015 года, или более €146 млрд. В общем по ЕС этот показатель составил 4,1% — более €600 млрд.

Самыми частыми стали тревожные расстройства, сопровождаемые депрессией. В целом по ЕС в 2016 году насчитывалось 84 млн страдающих от таких проблем.

Чаще всего люди обращаются к врачам за психологической помощью в Финляндии и Нидерландах. Реже всего — в Румынии, Болгарии и Польше.

«Психическое благополучие и здоровье часто зависят от социального и экономического статуса людей», — сказал комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Витенис Андрюкайтис. Согласно докладу, люди с низким уровнем образования и низкими доходами чаще страдают от хронической депрессии и имеют более низкую общую продолжительность жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, другое исследование европейского масштаба показало, что в Германии самая низкая продолжительность жизни среди стран Западной Европы.