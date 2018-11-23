Милан, Италия, 23 ноября, 2018, 13:50 — ИА Регнум. Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин может вернуться в «Ювентус» после завершения сезона 2018/19. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

(сс) Leandro Ceruti Гонсало Игуаин

По информации издания, руководство «Милана» рассматривает вариант возврата Игуаина по экономическим соображениям. В настоящий момент Контракт нападающего с клубом рассчитан до 2021 года.

Напомним, Игуаин перешёл из «Ювентуса» в «Милан» летом 2018 года. В текущем сезоне он сыграл 10 матчей, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Игуаин заявил, что его вышвырнули из «Ювентуса».

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