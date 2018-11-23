О свободе слова в Казахстане и атаке боевиков в Пакистане: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 23 ноября, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- Россию хотят временно исключить из Интерпола;
- Евросоюз отметил сложности со свободой слова в Казахстане;
- В Пакистане совершено нападение на консульство КНР;
- Известны подробности убийства пилота Су-24 в Сирии;
- Названа пятёрка регионов — лидеров по ветхому жилью.
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