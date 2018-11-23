Орск, Оренбургская область, 23 ноября, 2018, 12:55 — ИА Регнум. На орском машиностроительном концерне «ОРМЕТО-ЮУМЗ» с 3 декабря планируется запуск производства. Все подготовительные мероприятия по запуску ведутся на заводе в ускоренном режиме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и областного правительства.

Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР Механизм запущен

На предприятии уже проводят работу по запуску тепла, на рабочие места вышли инженерные службы и производственные подразделения, задействованные в подготовке к пуску основного производства.

Как отметили в пресс-службе главы региона, выход завода из кризиса стал возможен благодаря вмешательству губернатора. Достигнуты договорённости по урегулированию погашения просроченных платежей не только за потребленные энергоресурсы, но и за кредиты предприятия.

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Напомним, концерн «ОРМЕТО-ЮУМХ» находится в режиме простоя с 12 сентября. Гендиректор объяснил меру дефицитом финансов. Сначала простой объявили до 7 октября, рассчитывая на стабилизацию ситуации и ради сохранения уникальных рабочих кадров.

Срок приостановки работы регулярно продевался. Трудовой коллектив, теряя надежду на возобновление производства, обратился к президенту Владимиру Путину за помощью. Ряд работников за период простоя нашёл другую работу и уволился.

В настоящее время в арбитражном суде находится дело, где ОРМЕТО-ЮУМЗ требуют признать банкротом.