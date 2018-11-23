Нижний Новгород, 23 ноября, 2018, 13:05 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе в октябре 2018 года самая высокая стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг, куда входят 83 наименования товаров и услуг, которым отдаёт потребительские предпочтения основная часть населения, была в Нижегородской области — 15 080,21 рубля. Росстат подвёл итоги стоимости фиксированных наборов товаров и услуг, учёт которых ведётся для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Www.gks.ru Стоимость фиксированного набора в ПФО

Напомним, данный перечень включает в себя 83 наименования товаров и услуг, куда также входят 30 видов продуктов питания, 41 вид непродовольственных товаров и 12 видов услуг. Данный показатель включает в себе также те товары и услуги, которым отдаёт своё предпочтения большая часть населения, проживающего в регионах. В него же входят и те товары, которые являются социально значимыми в потребительских расходах граждан.

В Нижегородской области с января по октябрь 2018 года набор подорожал с 14 619,4 до 15 080,21 рубля. Между тем прожиточный минимум, который определяет стоимость базовых потребностей в еде, товарах и услугах «для обеспечения нормального функционирования организма человека и сохранения его здоровья», в регионе на второй квартал 2018 года установлен на уровне 9609 рублей. Таким образом, разрыв двух показателей в области составляет почти 1,5 раза, но именно от прожиточного минимума зависит размер доплаты пенсионеру, размер пособий на детей и малоимущим гражданам, исходя из него исчисляется и субсидия на оплату услуг ЖКХ. Для сравнения: средняя зарплата жителей Нижегородской области составляет 32 тыс. рублей, страховая пенсия по старости — 14,1 тыс. рублей, социальная пенсия — около 9 тыс. рублей.

В целом по Поволжью в октябре 2018 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг была на уровне 13 736,88 рубля против 13 329,02 рубля в январе.

Возглавляли ценовой рейтинг «набора» помимо Нижегородской области, Пермский край — 14 420,93 рубля, Самарская область — 14 192,51 рубля, Кировская область — 14 185,98 рубля. Дешевле всего набор был в Саратовской области — 12 721,7 рубля, Мордовии — 13 107,42 рубля и Чувашии — 13 144,87 рубля.