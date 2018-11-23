Эр-Рияд, 23 ноября, 2018, 12:52 — ИА Регнум. 22 ноября информационное агентство Al-Arabia Busines со ссылкой на министра энергетики королевства Саудовская Аравия Халида аль-Фалиха сообщило о получении позитивных результатов геологоразведки на уран. Более точных данных пока нет.

Archives.gov Добыча урана

Работы ведутся научным центром атомной и возобновляемой энергетики им. короля Абдаллы и геологическое управление страны совместно с экспертами китайской национальной атомной корпорацией (CNNC) в рамках реализации проекта в саудовской провинции Хаиль, рассчитанного на два года. В задачу входит разведка и оценка залежей урана и тория в рамках плана по развитию добывающей промышленности и использования ресурсов в мирных целях в качестве альтернативы нефти. Известно, что одна из дочерних компаний CNNC направила в Саудовскую Аравию для этих работ около 100 специалистов, которые вместе со специалистами принимающей стороны должны провести разведку в девяти регионах Саудовской Аравии.

По предварительным оценкам, ресурсы урана на территории Саудовской Аравии могут составлять до 60 тысяч тонн. При этом чиновники королевства самого высокого уровня неоднократно подчеркивали, что «королевство не намерено использовать сырьё в военных целях».

Официально подробные результаты первого этапа геологоразведки должны быть озвучены саудовской геологической службой.