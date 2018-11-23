Чебоксары, 23 ноября, 2018, 12:48 — ИА Регнум. Завершились очередные судебные разбирательства с конкурсом на оказание услуг по рекультивации Пихтулинской свалки в Чебоксарах. Конкурс был проведён летом 2017 года, но с нарушениями. Антимонопольщики тогда потребовали продлить срок подачи заявок и продолжить конкурсные процедуры — в ответ заказчик в лице муниципального «Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» отказался выполнять предписание и заключил контракт. В ноябре 2018 года суд признал законность решения УФАС, но работы по рекультивации уже близятся к завершению, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Примечательно, что на сторону муниципального заказчика встало минприроды Чувашии, несмотря на то, что глава республики Михаила Игнатьева назвал торги неэффективными и безответственными.

Цитата из х/ф «Посетитель музея». Реж. Константин Лопушанский. 1989. СССР Залежи мусора

Дело тянется с июля 2017 года, когда УФАС установило нарушения федерального закона о контрактной системе. В антимонопольной службе отмечали, что заказчик в лице МБУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» установил несоответствующие постановлению правительства РФ величины значимости нестоимостных критериев оценки заявок.

Заявитель, обратившийся с жалобой в УФАС, в частности, отмечал, что заказчик незаконно установил заниженные требования нестоимостного критерия оценки «Опыт выполнения работ». Согласно документу, стоимостные критерии были установлены со значимостью 60% и нестоимостные — 40%. В антимонопольном ведомстве поясняли, что заказчик установил значимость показателя «Опыт участника по успешному оказанию услуг сопоставимого характера и объема» менее 50% значимости всех нестоимостных критериев оценки, что не соответствует требованиям федерального закона. В УФАС пришли к выводу, что это не позволяет объективно оценить заявки участников закупки.

Согласно предписанию, «Управлению ЖКХ и благоустройства» необходимо было вернуть поданные заявки, внести изменения в конкурсную документацию, продлить срок подачи заявок и продолжить процедуры проведения конкурса. Но предписание не было исполнено, и контракт был заключён с ООО «Автодор», за что УФАС привлекло учреждение к административной ответственности в виде 50 тыс. рублей штрафа. Законность решения антимонопольного органа подтвердили Арбитражный суд Чувашии и Первый арбитражный апелляционный суд.

«Апелляционная жалоба учреждения признается не подлежащей удовлетворению как основанная на неверном толковании норм действующего законодательства», — говорится, в частности, в постановлении суда.

Примечательно, что в судебных разбирательствах на сторону учреждения встало минприроды Чувашии — несмотря на неоднократную критику главы республики Михаила Игнатьева о ситуации вокруг Пихтулинской свалки и оценку торгов «неэффективное безответственное». Тогда публично запретил подписывать контракт с конкретной организацией и прогнозировал худшее.

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Напомним, общий объём средств на рекультивацию свалки в 2017 году составил 122,5 млн рублей, в том числе из федерального бюджета направлено 113,9 млн рублей. На 2018 год предусмотрено 207,9 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рекультивацию Пихтулинской свалки планируется завершить в 2018 году. Перед стартом проекта, в 2017 году, в Чебоксарах разразился скандал: аукционы срывались один за другим в связи с жалобами участников. Критической временной отметкой стало 1 сентября 2017 года: если бы к этому времени не был заключён контракт, то Чувашии пришлось бы не только вернуть федеральные средства, но ещё и заплатить штраф. Мэрия Чебоксар приняли решение заключить контракт с «Автодором» — несмотря и вопреки публичному указанию главы Чувашии Михаила Игнатьева, который оценил процедуру проведения торгов как «неэффективное безответственное и безобразное», в результате «336 млн рублей доверяем какой-то вшивой организации».