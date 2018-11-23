Лондон, 23 ноября, 2018, 14:24 — ИА Регнум. Боец-любитель ММА Джек Кальшо после победы на чемпионате Almighty Fighting Championship 10 в Великобритании на радостях спрыгнул с сетки октагона и повредил обе ноги. Бойцу пришлось пропустить еще один запланированный бой, однако его это не расстроило — такая выходка привлекла к ранее неизвестному спортсмену внимание СМИ и тысяч пользователей сети, соответствующе видео было опубликовано на портале Reddit.

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После своей победы Кальшо взобрался на сетку, потом спрыгнул оттуда, перекувырнулся и захромал. Видео с необычным празднованием победы вышло в топ Reddit и набрало более 33 тыс. одобрительных голосов.

Как рассказал спортсмен изданию MMA Fighting, он вывихнул коленную чашечку и потянул переднюю крестообразную связку. Вторая коленка тоже в плохом состоянии, однако к её лечению Джек приступит после того, как вылечит правую ногу. Врачи подозревают, что травма случилась из-за того, что ноги бойца и так были ослаблены из-за многолетних беговых и силовых тренировок.

https://www.instagram.com/p/BqVv_1JghFN/

https://www.instagram.com/p/Bqc8lfdAwge/

Впрочем, травма не сильно расстроила Кальшо — он надеется, что после такого внимания его будут звать на большее количество соревнований и спонсировать.

«Я становлюсь всё более известным, а любой пиар — это хорошо», — отмечает Джек.

Большое внимание к событиям, развернувшимся после боя, ранее привлек российский боец Хабиб Нурмагомедов. Одержав победу над Конором Макгрегором, спортсмен перелез через октагон и устроил драку с представителем команды ирландского бойца.