Краснокамск, Пермский край, 23 ноября, 2018, 14:26 — ИА Регнум. В Краснокамске Пермского края в центре внимания оказалась одна из школ, где травля пятиклассницы завершилась избиением. При этом в учреждении образования, пытаясь замять дело, заявили, что пострадавшую девочку тоже поставят на учёт как соучастницу конфликта, если мать обратится в полицию, сообщают СМИ.

Цитата из х/ф «Чучело». Реж. Ролан Быков. 1983. СССР Жертва травли

Сейчас по факту инцидента проверку проводит прокуратура, также служебную проверку назначило управление образования Краснокамского муниципального района.

По данным информресурсов, 19 ноября у пятиклассников отменили пятый урок и девочка с другом пошли лепить из снега крепость возле школы. Одноклассники стали кидать в них снежки, те ответили так же. Тогда девочку и её друга стали толкать из рук в руки. Дети упали, девочка стукнулась головой об асфальт, мальчику же наступили на горло ногой. Девочка попыталась убежать, но ей подставили подножку. Она снова упала. Когда лежала и плакала, то один из обидчиков сказал: «Да она сдохла уже! Не дышит! Давайте уж трупик ногами добьем!» Компанию кто-то отвлёк, и подростки убежали.

Лежащего в снегу ребёнка увидела в окно учительница начальных классов. Подростка завели в школу, пытались успокоить и, по словам матери девочки, отправили на урок. Когда за девочкой после занятий пришёл дедушка, то испытал шок от внешнего вида внучки. Она была вся в слезах и говорила, что всех ненавидит. А вечером у ребёнка начались головные боли и судороги. В тавмпункте зафиксировали сотрясение головного мозга и ушиб позвоночника.

Мать пришла в школу для прояснения ситуации. Но понимания не нашла. Социальный педагог и директор сказали, что ничего не знают. Впоследствии «на ковёр» вызвали пятерых мальчиков — участников конфликта. По словам женщины, один из подростков начал оправдываться — пинали только рюкзак и никого не били, бросали снежки и подставили подножку, остальные ребята стояли, понурив головы.

О самочувствии девочки руководство школы не поинтересовались. Социального педагога и директора, видимо, больше тревожила огласка и проверка в школе. Матери пострадавшего ребёнка устроили психологический прессинг, утверждая, что при обращении в правоохранительные органы девочку тоже поставят на учёт как соучастницу конфликта, сообщает портал kurse.ru.

Координатор организации «За права многодетных» Петр Морозов отметил, что после беседы в матерью и девочкой выяснилось, что травля детей в этой школе — частое явление.