Калуга, 23 ноября, 2018, 12:24 — ИА Регнум. В Калужской области в 2018 году муниципальными программами запланировано благоустройство 251 дворовой и 54 общественных территорий. Общий объем средств, запланированных на данные работы, составляет 336,711 млн рублей. Из них 152,384 млн рублей предоставил федеральный бюджет, 184,327 млн рублей — региональный, сообщили 23 ноября корреспонденту ИА REGNUM в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства области.

New.spas-novaja.ru Обновленный парк в городе Спас-Деменск.

По данным ведомства, на развитие мест массового отдыха дополнительно выделено 5,183 млн рублей из федеральной казны и 2,098 млн рублей — из бюджета области. Эти средства были направлены названными лучшими в организации работы по формированию комфортной городской среды в 2017 году городам Жиздре, Спас-Деменску и Сухиничам.

По состоянию на 22 ноября 2018 года мероприятия по благоустройству полностью завершены в 54 муниципальных образованиях области. Уже благоустроено 257 дворовых и 61 общественная территория. Общий объем выполнения запланированных работ составил 99%.

Отметим, что в трех муниципалитетах работы еще не завершены. В Калуге ведется благоустройство дворовой территории на бульваре Энтузиастов, в Обнинске — трех дворовых территорий по улице Курчатова и в микрорайоне Победы, в Мосальске — на улице Калужская.

В общей сложности по итогам торгов сэкономлено свыше 20 млн рублей. За их счет муниципальными образованиями дополнительно благоустроено еще 10 дворов и восемь общественных пространств. Таким образом в 2018 году в рамках программы будет благоустроена 261 дворовая и 62 общественные территории.