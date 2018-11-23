Красногорск, 23 ноября, 2018, 19:01 — ИА Регнум. Идея реформы поликлинической медицинской помощи в регионах России возникла в связи с серьёзным дефицитом кадров по стране, а тот вид, в котором она реализуется в каждом конкретном городе, зависит от объёмов финансирования и управленческих способностей региональных медицинских ведомств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил сопредседатель профсоюза медицинских работников «Действие» Андрей Коновал, комментируя изменения в системе оказания медицинской помощи населению в Подмосковье, которые стартуют до конца 2018 года под названием «Добрая поликлиника».

Дарья Антонова ИА REGNUM

Ранее подобные проекты были реализованы в столице под брендом «Московский стандарт поликлиник», а также в ряде других регионов под общим названием «Бережливая поликлиника». В 2016 году проект запустили в Ярославской, Калининградской областях и Севастополе. Позже к «Бережливой поликлинике» присоединилось 99 медицинских учреждений в 37 регионах России. Это совместный проект Министерства здравоохранения РФ и государственной корпорации «Росатом». Его цель — оптимизация работы поликлиник, снижение времени пребывания в учреждении, разделение потоков пациентов и упрощение записи на прием к врачу.

В «Доброй поликлинике» решили пойти примерно тем же путём — оказать помощь амбулаторному звену. Проект предполагает несколько ключевых изменений в медицинском обслуживании населения. Во-первых, врачей освобождают от работы по вызовам на дом, благодаря чему время приёма должно увеличиться до 7,5 часов. По предварительным расчётам, поликлиники Подмосковья смогут дополнительно принимать до 70 тыс. человек в день. Во-вторых, для работы по вызовам на дом создадут отдельную службу неотложной помощи, сотрудники которой также будут посещать маломобильных пациентов. Кроме того, всех врачей обещают обеспечить компьютерами, а в холлах больниц создать специальные посты для медсестер. Также врачам обещают дополнительно оплачивать работу в выходные дни.

По мнению Андрея Коновала, в большинстве регионов данные проекты проводятся властями с одной главной целью: в условиях жёсткого кадрового дефицита несколько улучшить логистику организации медицинской помощи без вложения серьёзных дополнительных средств. Он отметил, что сама по себе эта идея имеет рациональное зерно и приносит некоторые положительные результаты. Однако есть несколько тревожных моментов — если рассматривать то, что анонсировано в Московской области.

«Во-первых, сообщается, что участковых врачей освобождают от вызовов на дом. В условиях многонаселённого Подмосковья с большим количеством приезжего населения (мигранты, дачники, жители новостроек) это имеет смысл, но возникает вопрос, кто будет проводить работу с так называемыми «активами» — хроническими больными, которые не могут сами посещать поликлинику? Согласно новым правилам, время приема в поликлинике должно увеличиться до 7,5 часов. Однако по федеральным нормам рабочее время участкового врача в неделю составляет 39 часов, это 7 часов 48 минут. То есть 18 минут остаются на работу с такими пациентами? Или ими тоже будут заниматься мобильные бригады, сотрудники которых не являются их лечащими врачами? Этих пациентов никто не отменял», — подчеркнул Андрей Коновал.

По его словам, приём у участковых врачей идёт непрерывный, особенно в жёстком темпе системы электронной записи, когда на приём по болезни отводят 12 минут, а на профилактический — 8 минут. В таком темпе выдержать прием 7,5 часов без последствий для здоровья (своего и, возможно, пациентов) не представляется возможным. Так, в своё время была утверждена научно обоснованная норма, что рабочий день врачей, ведущих исключительно амбулаторный прием, должен составлять 33 рабочих часа в неделю. Это связано с высокой интенсивностью и психоэмоциональной напряженностью работы. Однако в последние годы под различными предлогами от этой нормы отказываются, но в работе участковой службы всё равно сохранялось время на вызов на дом и работу с документацией.

«Здесь же мы видим окончательный отход от этого правила. Уверен, что к концу дня врачи будут в маловменяемом состоянии, и это может приводить к серьёзным негативным, а то просто трагическим последствиям», — считает Андрей Коновал.

Он также подчеркнул, что, помимо посещения маломобильных жителей, у участковых терапевтов есть и другие обязанности: например, оформление групп инвалидности, ведение паспорта участка. При этом электронное оформление документации по ряду причин, как правило, процесс не ускоряет, плюс к этому, работа с компьютером предполагает дополнительную вредность.

«Это еще было бы ничего, если бы соблюдались нормы соотношения количества населения на одного терапевта. Во многих подмосковных городах ситуация сейчас крайне отрицательная. Яркий пример — это детское поликлиническое отделение №2, в Люберцах, район Красная горка, где 12 тысяч человек детского населения в течение нескольких лет обслуживали всего 4−5 педиатров. В конце сентября-начале октября текущего года уволились все врачи, и осталась только заведующая. Дело доходило до драк в очередях между родителями. Там был полный провал организации поликлинической помощи детскому населению», — сообщил Коновал.

Комментируя создание специальных постов для медсестер, эксперт отметил, что на практике это, как правило, приводит к тому, что врача отделяют от медсестер, и ему тяжелее вести приём, кроме того, образуются дополнительные очереди на отдельный сестринский пост. Также профсоюзный лидер выразил некоторое удивление обещанием дополнительно оплачивать работу в выходные дни.

«Собственно, и сегодня Трудовой кодекс предусматривает дополнительную, двойную оплату за работу в выходной или праздничный день. Возможно, сейчас это кое-где просто по факту не соблюдается, но тогда это просто устранение нарушений закона, а никакой не особый проект», — считает Андрей Коновал.

Он отметил, что и прежний формат оказания медпомощи поликлинической службой мог успешно функционировать, если бы государство создало соответствующие условия: обеспечило достаточное количество кадров, достойный уровень зарплат, а участковые врачи не подвергались хроническим переработкам. И без решения этих проблем любые проекты приведут лишь к косметическим улучшениям.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2018 года проект стартует в шести пилотных поликлиниках. Это лечебные учреждения в Видном, Балашихе, Красногорске, Талдоме, Луховицах и Раменском. Согласно планам руководства области, до конца 2019 года по новым правилам должны работать уже все поликлиники Подмосковья.

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