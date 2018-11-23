Львов, Украина, 23 ноября, 2018, 12:05 — ИА Регнум. Представители правоохранительных органов обыскали жильё журналиста, председателя территориального совета общественного движения «Украинский выбор — право народа» Олега Ростовцева, заявила председатель львовской ячейки партии «За жизнь» Инна Иваночко 23 ноября в эфире телеканала 112.ua.

Цитата из х/ф «Бригада». Реж. Алексей Сидоров. 2002. Россия Обыск

Она отметила, что журналиста безосновательно обвиняют в разжигании межнациональной розни, и что обыск состоялся без адвоката обвиняемого.

Напомним, главой движения «Украинский выбор — право народа» является Виктор Медведчук, известный тесными связями с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее журналисты обнаружили, что с Медведчуком начал регулярно проводить встречи президент Украины Пётр Порошенко.

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