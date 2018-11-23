Москва, 23 ноября, 2018, 11:55 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России выступило с инициативой об отмене госпошлины за выдачу автомобильных номеров. Об этом сообщила 23 ноября официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Jerry Woody Автомобильные номера

По словам представителя МВД РФ, указанный шаг связан с тем, что с 4 августа 2019 года госорганы будут лишь присваивать регистрационные номера автомобилям и прицепам, а получать саму табличку с номером владельцы авто будут у частных изготовителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября стало известно, что новые правила регистрации автомобилей, утвержденные приказом МВД России, предусматривают возможность постановки автотранспортного средства на учет в ГИБДД при наличии только электронного ПТС.

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