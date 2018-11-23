Ярославль, 23 ноября, 2018, 11:53 — ИА Регнум. Бывший губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын не увидел серьезных перспектив для экономики Ярославской области в проекте бюджета региона на 2019 год. Об этом он рассказал в своем видеоблоге, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Принятый в первом чтении бюджет Лисицын считает «бюджетом выживания». Правда, ответственность за это он возложил не на региональные власти, а на федеральные.

Говорить о развитии, каких-то серьезных перспективах для экономики области преждевременно и ошибочно. Да, правительство Ярославской области очень грамотно, профессионально использовало все возможности бюджетных значений, которые у них есть в руках, поскольку мы должны исходить из тех предпосылок, что мы живем по тем ресурсам, которые дает федеральный центр. А федеральный центр сегодня четко ведет политику регионов к политике выживания, — сказал Анатолий Лисицын.

Бывший губернатор не увидел в бюджете значительных финансовых вливаний на реализацию предвыборной программы действующего губернатора области Дмитрия Миронова, которая называлась «10 точек роста».

300 млн предусмотрено на поддержку промышленного сектора — это тот сектор, который ежегодно дает наибольшую отдачу, наибольший рост. Это очень мало — 0,6%. Охрана окружающей среды — где-то 159 млн. А где тогда новая экологическая политика? Ну и я не понимаю, каким образом будет оказана помощь городу Ярославлю, который имеет нулевой бюджет развития. Его доходы равны его закредитованности», — говорит Лисицын.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутаты Ярославской областной думы приняли бюджет в первом чтении. Доходы и расходы бюджета составят 65,34 млрд рублей.