Махачкала, 23 ноября, 2018, 11:47 — ИА Регнум. Почти 608 млн рублей из резервного фонда выделило правительство России на обеспечение общеобразовательных школ Дагестана новыми учебниками. На эти деньги в 2018 году будет куплено более 2,2 млн экземпляров учебников. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, передаёт 23 ноября корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, ещё в начале сентября 2018 года министерство образования и науки Дагестана заявило о том, что школы республики полностью не обеспечены учебными пособиями. Глава ведомства Уммупазиль Омарова отметила, что показатель обеспеченности на начало нового учебного года составлял лишь 58%.

На заседании правительства России 15 ноября Дмитрий Медведев сообщил о том, что Дагестану и Новгородской области на обеспечение детей бесплатными учебниками будет выделено более 660 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года около 50 млн рублей выделили дагестанские меценаты на покупку учебников по шести родным языкам республики и дагестанской литературе.