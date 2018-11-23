Москва, 23 ноября, 2018, 12:04 — ИА Регнум. На западе Москвы появится новый детский сад, рассчитанный на 250 мест. Об этом заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Москомархитектуры 23 ноября. Учебное учреждение откроют в столичном районе Солнцево.

Иоганн Шперль. Детский сад. Около 1885

«Этот детский сад запроектирован двух-трехэтажным, с динамичными фасадами, сочетающимися с общей концепцией окружающей застройки», — подчеркнул Сергей Кузнецов.

Проект строительства уже согласован Москомархитектурой — учреждение рассчитано на 10 групп детей младшего и дошкольного возрастов. Детский сад оборудуют физкультурным и музыкальным залами, кабинетом логопеда-психолога и столярной мастерской. Кроме того, учебный корпус будет приспособлен для маломобильных групп населения: для них предусмотрен лифт, соединяющий все этажи. Объект будет находиться по адресу: Производственная улица, вл. 6.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Западного административного округа неоднократно выходили на митинги в связи с проблемой нехватки детских садов в районах. Так, в районе Тропарёво-Никулино за 15 лет население увеличилось на 44 тыс. человек, при этом новых детских садов построено не было.

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