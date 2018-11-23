Санкт-Петербург, 23 ноября, 2018, 11:48 — ИА Регнум. В Петербурге разработали федеральный законопроект о реновации в регионах. Как считают петербургские депутаты, они лучше знают, что подходит регионам, и предлагают не зацикливаться на московском опыте реновации.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство домов

Законопроект разработан группой депутатов Заксобрания Санкт-Петербурга из фракций «Единая Россия» и «Партия роста». Инициативу депутатов поддержали на заседании парламентского комитета по законодательству в пятницу, 23 ноября.

Главным отличительным моментом документа является классификация проектов реновации по двум видам — бюджетные и инвестиционные, осуществляемые на принципах государственно-частного партнерства. Законопроект определяет основные условия соглашения, заключаемого между правительством субъекта Федерации и инвестором проекта, порядок его заключения, исполнения и расторжения.

Предусмотрено, что реновация может осуществляться в отношении не только отдельного многоквартирного дома, но и «элемента планировочной структуры» — квартала, района и микрорайона. Как считают авторы документа, это позволит реализовывать комплексный подход к реновации, включающий обновление и благоустройство большой территории.

В документе также прописан механизм обеспечения жилищных прав граждан в ходе реновации. В частности, нанимателям должны быть предоставлены равнозначные жилые помещения. Новое жилье по программе реновации должно располагаться в том же внутригородском районе, а для городов федерального значения — в том же муниципальном образовании, где находилось жилье, попадающее под снос.

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По мнению петербургских депутатов, ранее внесенный в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда повторяет положения московского законодательства о реновации и содержит существенные правовые пробелы. Как уверяют авторы петербургского законопроекта, их документ лучше отвечает условиям реновации, сложившимся в российских регионах.

Документ будет рассмотрен на заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

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Напомним, ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин реновацию по московскому образцу назвал «неприемлемой» для Петербурга. «Московский опыт нам не повторить, а свой необходимо создать, опираясь на собственные победы и неудачи», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, суд в Петербурге в декабре 2017 года продлил срок программы по реновации «хрущевок» еще на десять лет. Запущенная в 2008 году программа реновации жилых кварталов с такими домами на юго-западе города была провалена и по объемам, и по срокам.