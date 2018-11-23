Москва, 23 ноября, 2018, 11:48 — ИА Регнум. Вероятность отключения РФ от системы SWIFT крайне невысока, хотя и полностью исключать такого варианта развития событий тоже нельзя, полагает экономист Аза Мигранян. Об этом 23 ноября она заявила корреспонденту ИА REGNUM.

Antonis Lamnatos Ситуация пошатнулась

«SWIFT — это общемировая доступная платёжная система, и Россия так же, как другие страны, является акционером этой компании, имеет там право голоса и осуществляет её частичное финансирование в пропорциях своей доли, — обратила внимание Мигранян. — Но тем не менее контрольный пакет и решающие голоса сохраняются за США, ЕС и странами — партнёрами США».

В данном контексте, по словам экономиста, вероятность отключения РФ от SWIFT не исключается, но пока она оценивается как крайне невысокая.

«Тем не менее мы не можем предугадать развитие геополитической ситуации, и поэтому абсолютно исключать такой вариант также нельзя, — уточнила Мигранян. — Что же касается возможных последствий, то они касаются разбалансирования системы платёжно-расчётных операций, особенно по экспортным поставкам и закупке оборудования, по импорту, по внешней торговой деятельности. Мы потеряем прямой выход на корреспондирующие банки, и таким образом, во-первых, чисто физически будет увеличиваться срок осуществления платежа. Во-вторых, нам придется искать дополнительно других посредников или системы, которые будут готовы с нами сотрудничать и осуществлять посреднические услуги по переводу».

Естественно, это, как подчеркнула экономист, приведёт к удорожанию платёжных операций, а посредников, искренне желающих помочь РФ, будет крайне мало.

«Тем не менее эта проблема преодолима за счёт ныне создаваемой национальной системы платежей (куда входит карта «Мир»), хотя мы пока не можем гарантировать её качество в идеальном варианте или, по крайней мере, на том уровне, на котором работает SWIFT, — сказала экономист. — Покрытие нашей платёжной системы пока не абсолютно по стране, и корреспондирующих партнёров, готовых с нами сотрудничать, тоже не очень много. В данном контексте нам придётся повторить иранский опыт по поиску разных вариантов осуществления сделок, включая бартерные обменные операции и тому подобное. Это может серьёзно сказаться на объёме наших внешнеторговых сделок и, естественно, на конкурентоспособности. Рынок не терпит пустоты, и наши ниши будут заниматься альтернативными поставщиками, и мы можем серьёзно потерять во внешнеторговом секторе».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM 13 ноября, банки Ирана были отключены от Международной межбанковской системы SWIFT. Об этом заявила заместитель американского министра финансов Сигал Манделкер. От SWIFT были отключены Центральный банк Ирана и остальные кредитные организации в рамках санкций против Тегерана из-за «нарушений ядерной сделки». По словам американского чиновника, на этом меры воздействия не закончатся.

«По Ирану вы увидите, что мы предпримем большее», — заявила Манделкер.