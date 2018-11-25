Москва, 26 ноября, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 26 ноября, отмечают Международный день сапожника. Это ремесло существует несколько тысячелетий, а первая обувь, сделанная из звериных шкур, и вовсе появилась около 30 тыс. лет назад. Труд сапожников всегда был востребованным, поэтому многие народы посвящали ремесленникам сказки, которые дошли до наших дней.

Сапожник

Россия

В русских народных сказках говорится, что обычно сапожники были ругателями и пьяницами, могли украсть кожу и не отдать деньги. Впрочем, во всём есть исключения. Например, в сказке «Сапожник на небе» главным героем стал честный ремесленник, который однажды умер и попал в рай. Впрочем, надолго он там не задержался — за свою справедливость и принципиальность бог отправил его обратно на землю.

Грузия

В грузинских сказках сапожников изображали как очень трудолюбивых людей, способных заработать на хлеб не только своим ремеслом, но и любой работой, которая подвернется под руку. Так, в «Сказке про бедного сапожника» ремесленник и его семья перебивались тем, что отец заработает за день. Но однажды царь решил подшутить над ним и проверить, что будет делать сапожник без своей лавки. Тот продемонстрировал трудолюбие и находчивость, за что в конце концов был вознагражден.

Казахстан

Сапожники в казахском фольклоре хотя и работали от зари до зари, но при этом оставались бедными. Сказка «Сапожник» рассказывает о ремесленнике, который отправлялся в соседние аулы, потому что в своём работы не было. Однажды он заблудился и случайно оказался запертым в доме великана. Воспользовавшись случаем, сапожник ранил его и убежал, но забыл свой ящик с инструментами. Собрав всю свою храбрость, он вернулся в дом чудовища. Оказалось, что великан умер, и сапожник ушел от него не с ящиком, а с целым сундуком золота.

Италия

Не менее работящими сапожников изображали и в итальянских сказках. Несмотря на большой объём работы, обычно они не унывают и находят силы и время для веселья. В сказке «Весёлый сапожник» такая жизненная философия оказалась ремесленнику на руку: в лесу он встретил фею и согласился с ней потанцевать, за что та избавила его от горба.

Португалия

Уже знакомый образ бедного сапожника встречается и в португальских сказках. Причем для португальцев так же, как и для итальянцев, главную роль в жизни играют не деньги. В сказке «Бедный сапожник» ремесленник и его семья никогда не унывали и каждый вечер устраивали веселый ужин с песнями и плясками. Однажды богатый сосед решил помочь ремесленнику и подарил ему большую сумму денег. Однако это лишь рассорило сапожника с семьей и друзьями, поэтому он решил вернуть деньги и вновь стал жить бедно, но мирно.

Как свидетельствуют сказки разных народов, обычно сапожники жили очень бедно, хотя их труд высоко ценился в обществе. Издревле окружающие обращали внимание на обувь человека, чтобы оценить его достаток и положение. В античности обутыми ходили лишь свободные люди, рабам носить обувь запрещалось. Позже обувь значительно видоизменилась, а ремесло сапожников прошло процесс механизации и становления на промышленные «рельсы». Слово «сапожник» сегодня в нашей речи встречается редко, однако суть и востребованность этой работы не изменилась.