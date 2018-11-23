Калуга, 23 ноября, 2018, 11:29 — ИА Регнум. В пригородах Калуги сотрудники филиала «Калугаэнерго» проводят комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности электроснабжения, в том числе реализуется проект по автоматизации распределительной сети 6−10 кВ. Об этом 23 ноября корреспонденту ИА REGNUM сообщила официальный представитель энергокомпании Наталья Копоня.

Фото пресс-службы филиала «Калугаэнерго» Реклоузер

По её словам, все запланированные работы в рамках подготовки к отопительному сезону энергетиками Приокского района выполнили уже к началу октября. Так, капитально отремонтированы 76 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и 170 км воздушных линий электропередачи (ВЛ). Также ремонтные работы проведены на комплектных трансформаторных подстанциях в деревняз Колюпаново и Горенское.

Кроме того, были расчищены трассы ВЛ 0,4−10 кВ на площади более 58 га (около 29 км). В том числе эти работы выполнены на ВЛ, от которых осуществляется электроснабжение деревень Ромодановские дворики, Некрасово, Песочная, Макарово, Хотисино.

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Также проведена реконструкция воздушной линии электропередачи 10 кВ №17 подстанции «Галкино» с заменой «голого» провода на самонесущий изолированный), питающей населённые пункты Ильинка, Жерело, Петрово.

На ВЛ 10 кВ, от которых осуществляется электроснабжение населённых пунктов Шопино, Горенское, Ахлебинино, смонтировано 10 реклоузеров. В пресс-службе компании отметили, что применение интеллектуальных коммутационных аппаратов позволило повысить надёжность электроснабжения потребителей и сократить время ликвидации технологических нарушений.

Большой объём работ в 2018 году производится для повышения надежности электроснабжения потребителей населённых пунктов Еловка, Большие Козлы, Малые Козлы, Мужачи. На воздушных линиях 10 кВ №4 подстанции «Колюпаново», питающей эти населённые пункты, завершена реконструкция: заменено 12 опор, выполнена перетяжка провода, установлено два линейных разъединителя и комплектных разъединительных устройства, реклоузер.

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Также в калужских пригородных населённых пунктах ведётся установка приборов учёта автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии, замена старых вводов в дома. Приокским РЭС в 2018 году уже установлено более 2,3 тыс. «умных счётчиков». До конца 2019 года планируется установить более 16 тыс. приборов учёта с автоматизированным сбором данных.