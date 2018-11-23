Переславль-Залесский, Ярославская область, 23 ноября, 2018, 11:27 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области завершено строительство улицы Дорожной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Улица Дорожная в Переславле

Новая дорога должна разгрузить часть центральной магистрали Переславля, проходящей через весь город и состоящей из нескольких улиц.

Средства на строительство улицы-дублера центральной магистрали выделены из областного бюджета. Было предусмотрено три этапа работ. На первом сделан участок длиной 1,8 километра, на втором — 1,5 километра. Процесс осложнялся тем, что прокладывать дорогу приходилось по болотистой, торфяной почве, и это не было учтено в первоначальном проекте. Пришлось вносить в него изменения, — рассказал заместитель председателя Правительства региона Виктор Неженец.

Сейчас завершены первые два этапа. Проведено переустройство земляного полотна, сделано новое дорожное покрытие проезжей части шириной 6 метров. Стоимость выполненных работ составила около 100 миллионов рублей. Идет приемка работ.