Чебоксары, 23 ноября, 2018, 11:13 — ИА Регнум. В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении начальника финансового отдела администрации Канашского района, обвиняемого в присвоении. Следствие считает, что он незаконно премировал себя и издавал приказы об оказании матпомощи, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Люсьен Фрейд. Нарцисс (фрагмент). 1948

Следствие полагает, что в 2009—2015 годах в Канаше обвиняемый незаконно, не имея решений сити-менеджера района, издал три приказа о своем премировании и 12 — об оказании себе материальной помощи. Согласно материалам дела, в результате ему незаконно было начислено более 130 тыс. рублей, из которых за вычетом налога на доходы физических лиц он получил более 115 тыс. рублей.

Муниципального служащего обвиняют в совершении шести эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение, совершенное с использованием служебного положения»). В администрацию Канашского района внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению указанных преступлений. Дело направлено в районный суд.

Напомним, ранее в Чувашии был вынесен приговор начальнику финансового отдела администрации Новочебоксарска, которую обвиняли в превышении полномочий. Следствие установило, что злоумышленница без соответствующих решений главы городской администрации издала 39 приказов о своем премировании и приказы о присвоении себе классных чинов советника муниципальной службы.

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Ранее перед судом предстал бывший начальник муниципального бюджетного учреждения «Управление экологии города Чебоксары», которого обвиняли в присвоении около 700 тыс. рублей. Согласно материалам дела, он незаконно премировал себя, издавая «приказы о единовременном поощрении себя в связи с празднованием Дня защитника Отечества, дня ЖКХ, а также по другим основаниям, которые не предусмотрены действующим в учреждении положением об оплате труда».