Подгорица, 23 ноября, 2018, 11:01 — ИА Регнум. Посол Казахстана в Хорватии Толежан Барлыбаев, совмещающий должность посла в Черногории, вручил верительные грамоты президенту Черногории Мило Джукановичу, сообщает 23 ноября агентство «КазТАГ» со ссылкой представителя МИД Айбека Смадиярова.

Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР Есть контакт!

На встрече стороны обсудили развитие двусторонних отношений. Мило Джуканович отметил, что Черногория заинтересована в развитии политического диалога с Казахстаном, а также в развитии экономических, торговых и культурно-гуманитарных связей.

Как сообщало ИА REGNUM 20 ноября состоялась встреча государственного секретаря Казахстана Гульшары Абдыкаликовой с министром европейских и иностранных дел Албании Дитмиром Бушати.