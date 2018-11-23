Москва, 23 ноября, 2018, 10:49 — ИА Регнум. Организуя концерты и выступления по всему миру, группа «Ленинград» обходит стороной Украину. О том, что коллектив не ездит в сопредельное государство с гастролями в интервью журналу «Россия в глобальной политике» заявил сам лидер группы Сергей Шнуров.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Шнуров

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«Если я туда поеду, то, во-первых, буду не особенно принят там, во-вторых, не особенно принят здесь после. Зачем мне это?» — пояснил музыкант.

Лидер «Ленинграда» не согласен с теми людьми, которые призывают поддерживать связи с соседней страной и «не поддаваться политическим ветрам».

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«Я так не считаю», — заявил Шнуров.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года Сергей Шнуров попал в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец» за то, что в августе 2016 года выступал в составе группы «Ленинград» на музыкальном фестивале в Севастополе. При этом позднее Служба безопасности Украины заявила, что не запрещала въезд на украинскую территорию лидеру российской группы «Ленинград».