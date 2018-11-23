Нижний Новгород, 23 ноября, 2018, 10:48 — ИА Регнум. Росстат опубликовал данные о социально-экономическом положении Приволжского федерального округа по итогам января — сентября 2018 года. Представлены итоги промышленного производства, развития сельского хозяйства, жилищного строительства, роста цен, безработицы и уровня жизни населения, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Приволжский федеральный округ

Индекс промышленного производства в Поволжье по сравнению с январем — сентябрем 2017 года составил 102,1% (в РФ — 103%), индекс цен производителей промышленных товаров — 111,2% (в РФ — 111,1%). Спад промышленного производства зарегистрирован в четырёх регионах — Удмуртии (индекс 95,9%), Марий Эл (98,2%), Ульяновской области (99,3%) и Самарской области (99,8%). Наибольший рост обеспечили Мордовия (109,8%), Кировская область (105,1%) и Саратовская область (103,6%).

Индекс производства продукции сельского хозяйства в январе — сентябре 2018 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом составил 94,1%, индекс цен производителей сельхозпродукции — 98%. По данным ведомства, на долю Приволжского федерального округа приходилось 22% общего объёма производства аграрной продукции в России.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в январе — сентябре 2018 года составил в Поволжье 771,7 млрд рублей, или 87,9% к уровню января — сентября 2017 года (в РФ — 99,3%). Доля округа в общероссийском объеме работ, выполненных собственными силами по строительству, составила 15,1%.

За указанный период предприятиями и организациями всех форм собственности введено в ПФО 9,6 млн кв. метров общей площади жилых помещений, что к уровню января — сентября 2017 года составило 98,4% (в РФ — 98,1%). Индекс цен производителей на строительную продукцию составил 101,8%.

Спад жилищного строительства зарегистрирован в пяти регионах, наибольший — в Марий Эл (индекс 65,6%). Также снижение произошло в Пензенской области (73,1%), Башкирии (87,5%), Саратовской области (89,6%) и Ульяновской области (99,6%). Лидерами роста стали Кировская область (118,3%), Мордовия (114,2%) и Удмуртия (112,9%).

Оборот розничной торговли в январе — сентябре 2018 года увеличился в товарной массе по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 4,1% и составил 4010,8 млрд рублей. Данный показатель вырос во всех регионах Приволжского федерального округа, более всего — в Татарии (индекс 105,9%). В расчёте на душу населения было реализовано товаров на 135,5 тыс. рублей (в среднем по России — на 154,8 тыс. рублей), наибольший показатель — в Нижегородской области (170,9 тыс. рублей), минимальный — в Чувашии (89,903 тыс. рублей).

За девять месяцев платных услуг было оказано на 1142 млрд рублей, индекс физического объема по сравнению с соответствующим периодом 2017 года составил 101,3%. Спрос на платные услуги упал в Татарии (индекс 98,9%), Саратовской области (99,6%) и Башкирии (99,8%). Максимальный рост зарегистрирован в Самарской области (105,7%).

Индекс потребительских цен в Поволжье составил 102,4%, в том числе на продовольственные товары — 101%, непродовольственные товары — 103%, услуги — 103,7%.

Внешнеторговый оборот в ПФО в I полугодии 2018 года характеризовался положительным торговым сальдо — $13,1 млрд (экспорт — $20,7 млрд, импорт — $7,5 млрд) и составил 8,6% общероссийского внешнеторгового оборота. Внешнеторговый оборот вырос во всех регионах округа, более всего — в Саратовской области (индекс 142,2%).

По данным Росстата, на развитие экономики и социальной сферы Приволжского федерального округа в I полугодии 2018 года использовано 867,7 млрд рублей инвестиций в основной капитал, или 104,1% к уровню соответствующего периода предыдущего года. На долю ПФО пришлось 14,6% всех инвестиций России. Удельный вес инвестиций за счет собственных средств составил 69,5%, привлеченных средств — 30,5%, в том числе 3,5% — за счет средств федерального бюджета.

В шести регионах Поволжья по итогам I полугодия — спад объёма инвестиций в основной капитал. Антилидерами являются Мордовия (индекс 79,2%) и Чувашия (индекс 79,4%), далее идут Удмуртия (93,5%), Башкирия (96%), Прикамье (99,1%) и Татария (99,2%). Наибольший рост инвестиций обеспечили Пензенская область (индекс 133,9%) и Оренбургская область (126,8%).

Согласно представленным данным, общий объем финансовых вложений в I полугодии 2018 года составил 4906,2 млрд рублей. В структуре финансовых вложений, поступивших в Приволжский федеральный округ за истекший период, 92,2% составляют краткосрочные финансовые вложения.

Консолидированный бюджет субъектов Приволжского федерального округа в январе — сентябре 2018 года исполнен с профицитом 93,9 млрд рублей: расходы составили 1098,4 млрд рублей, доходы — 1192,4 млрд рублей. За указанный период с дефицитом исполнили бюджеты только Марий Эл и Мордовия.

По данным ФНС России, по Приволжскому федеральному округу поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в январе — сентябре 2018 года по сравнению с соответствующим прошлогодним периодом увеличилось на 22,9% и составило 2479,3 млрд рублей. Задолженность по налогам, сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2018 г. в целом по округу составила 89,4 млрд рублей.

Что касается демографии, то в Поволжье число умерших превысило число родившихся в 1,3 раза, коэффициент естественной убыли населения составил 2,8‰, миграционный отток населения составил 39,7 тыс. человек. Прирост населения показала только Татария. Наибольшая убыль населения в расчёте на 1 тыс. человек отмечена в Пензенской области (-6,1) и Мордовии (-5,1), в Поволжье данный показатель составил — 2,8.

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, по данным выборочного обследования рабочей силы в III квартале 2018 года, составила 15,2 млн человек, или 62,1% от общей численности населения округа соответствующей возрастной группы. Не имели занятия, но активно его искали 631,6 тыс. человек, или 4,2% общей численности рабочей силы (в соответствии с методологией Международной организации труда они классифицируются как безработные). В органах службы занятости населения в качестве безработных на конец сентября 2018 года было зарегистрировано 112,9 тыс. человек, или 0,7% рабочей силы.

Уровень благосостояния населения определяется, прежде всего, денежными доходами населения, которые в расчете на душу населения в целом по Приволжскому федеральному округу составили 25 241 рубль в месяц (в целом по России — 31 032 рубля в месяц). Минимальные доходы — в Чувашии (17 335 рублей), максимальные — в Татарии (31 570 рублей).

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в январе — сентябре 2018 года составила 31 026 рублей и возросла по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 9,1%, реальная начисленная зарплата увеличилась на 6,8%.

Напомним, Приволжский федеральный округ занимает 6,1% территории России, на его долю приходится 20,1% населения страны.