Барселона, Испания, 23 ноября, 2018, 10:34 — ИА Регнум. Бывший полузащитник «Барселоны» Хави заявил, что у Неймара нулевые шансы на возвращение в каталонский клуб. Об этом сообщает Cadena Ser.

Неймар

«Я читаю много прессы, в курсе всех футбольных событий, но вижу нулевые шансы того, что Неймар сможет вернуться в «Барселону», — сказал Хави.

По его словам, если Неймар созреет и будет работать, то сможет приблизиться к Криштиану Роналду и Месси.

Напомним, что летом 2017 года Неймар перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ» за €222 млн и стал самым дорогим футболистом в истории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мадридский «Реал» отказался от идеи приобретения бразильского нападающего ПСЖ Неймара из-за фанатов «королевского клуба», которые дали понять, что не хотят видеть его в команде.

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